Komu zawdzięczamy niską inflację, czyli riposta!

Premier Donald Tusk pochwalił, że to… jego rząd już po 100 dniach zbił inflację do poziomu najniższego od pięciu lat. Już wysuwał pierś do orderów, gdy nadział się na celną ripostę byłego premiera Mateusza Morawieckiego.

Już wysuwał pierś do orderów, gdy na jego wpis odpowiedział były premier, wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki.

Wszedł Pan na ostatnią minutę, nie dotknął Pan piłki, ale za to pierwszy pobiegł do kibiców po gwizdku. To w skrócie przebieg pana meczu z inflacją.