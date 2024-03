Decyzja prezydenta w sprawie „tabletki dzień po”

Prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę w sprawie nowelizacji Prawa farmaceutycznego, która przewidywała możliwość zakupu bez recepty tzw. tabletki dzień po przez kobiety i dziewczęta od 15 roku życia.

Prezydencka minister Małgorzata Paprocka, ogłaszając decyzję szefa państwa, tłumaczyła, że Andrzej Duda „wsłuchał się w głosy rodziców”, którzy zgłaszali swoje wątpliwości w listach.

Wskutek decyzji prezydenta stan prawny pozostaje niezmieniony. Leki, produkty lecznicze, o których mówimy, głównie związane z antykoncepcją, przede wszystkim produkt, który występuje pod nazwą ellaOne, będzie dostępny na dotychczasowych zasadach, czyli po uzyskaniu recepty – wyjaśniała minister. Według niej prezydent podkreślił, że gdyby rozwiązania wróciły do Sejmu, tyle że w odniesieniu do kobiet powyżej 18. roku życia, to ocena tego typu regulacji mogłaby być inna.