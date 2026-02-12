Samochody będą "donosić" na właścicieli?

Bruksela chce zaostrzyć kontrole i zmienić zasady badań technicznych pojazdów. Komisja Transportu Parlamentu Europejskiego już rozpoczęła prace nad nowymi regulacjami. Mają one zwiększyć skuteczność kontroli – zwłaszcza w zakresie emisji spalin – i ujednolicić standardy w całej Wspólnocie. Dlaczego unijni decydenci chcą dokładniejszych i bardziej rygorystycznych badań technicznych pojazdów?

Przede wszystkim dlatego, że różnice pomiędzy poszczególnymi krajami stały się niepokojąco duże. W Polsce w 2025 roku przeprowadzono ponad 21,8 mln okresowych badań technicznych, z czego negatywny wynik otrzymało jedynie nieco ponad 2 proc. pojazdów. Dla porównania, w Niemczech wskaźnik ten sięga aż 15 proc. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych pomysłów jest wykorzystanie technologii zdalnego monitorowania emisji. Tego typu rozwiązania pozwalają sprawdzać poziom zanieczyszczeń w ruchu ulicznym, bez zatrzymywania pojazdów. Jeśli system wykryje przekroczenie norm, auto automatycznie mogłoby zostać skierowane na dodatkową kontrolę.

