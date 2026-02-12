Wystrzałowe tematy w Teleekspresie

W rękach Polaków jest już ponad milion sztuk broni. Zbroimy się na potęgę. Strzelamy na sportowych strzelnicach coraz chętniej i coraz częściej. Ale czy strzelamy celnie? O tematach strzeleckich, broni i trafianiu w sam środek tarczy rozmawialiśmy w środowym Teleekspresie.

Polacy najchętniej kupują broń kolekcjonerską, sportową i służącą do ochrony osobistej. Droga do posiadania broni jest u nas dłuższa i kosztowniejsza niż w Stanach Zjednoczonych, ale łatwiejsza niż w większości krajów europejskich.

Czy posiadanie broni stało się nową pasją Polaków? Red. Stanisław Koczot z portalu wGospodarce.pl, prywatnie uprawiający sport strzelecki, który był gościem Teleekspresu, mówił, że osób zafascynowanych strzelectwem rzeczywiście jest coraz więcej, i to zarówno młodych jak i starszych.

Czy w Polsce zmienią się przepisy o dostępności broni?

Oby nie, bo jeżeli się zmienią, to na gorsze, uważa Stanisław Koczot.

