Chcesz pracować dla Ursuli?

Władze w Brukseli uznały, że 60 tysięcy pracowników Komisji Europejskiej i instytucji unijnych to za mało, by mogli wypełniać wszystkie zadania. Potrzebne jest więc wzmocnienie kadrowe czyli przyjęcie do pracy 2500 osób.

Pomysł zwiększenia zatrudnienia w samej Komisji Europejskiej i podległych jej urzędach, który pojawił się kilka miesięcy temu i od razu wywołał sprzeciw niektórych państw, teraz wraca ze zdwojoną siłą. Argumenty opisano w sążnistym dokumencie liczącym 400 stron, o którym informuje portal Politico.

Czy Komisja Europejska ulegnie decentralizacji?

To wszystko w ramach kompleksowego przeglądu pracy i kadr Komisji, który rozpoczął się już w ubiegłym roku i - według Politico - „ma na celu zwiększenie efektywności Komisji i uczynienie jej atrakcyjniejszym pracodawcą”. Jest także pomysł, by przenieść część ludzi z Brukseli do stolic krajów członkowskich celem „wzmocnienia więzi” z nimi, ułatwienia kariery młodszym pracownikom i ”przygotowania instytucji do przyjęcia rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji”.

Najwyraźniej autorzy raportu uznali, że nie tylko te zadania ale także wszystkie inne, jakich niewątpliwie mnóstwo ma Komisja Europejska wymagają po prostu dodatkowego zasilenia kadrowego. Bo ani o odchudzeniu i radykalnej zmianie struktury organizacyjnej, ani o redukcji choćby kilku z istniejących 41 dyrekcji generalnych, ani o zmniejszeniu liczby departamentów w samej Komisji mowy nie ma.

1,4 mld euro na płace w KE

Wzmocnienie kadrowe ma być znaczące, bo do samej Komisji ma przybyć 1500 pracowników a do instytucji unijnych kolejny 1000 osób. Ma to nastąpić od 2028 roku, czyli już w okresie nowej perspektywy budżetowej. W projekcie budżetu na lata 2028-34, za który odpowiada reprezentujący Polskę komisarz Piotr Serafin, zarezerwowano – według danych sprzed kilku miesięcy - wielką kwotę 1,4 mld euro na wynagrodzenia w Komisji, w tym i dla nowych pracowników.

Ile zarabia urzędnik Komisji w Brukseli?

Przypomnijmy, że informacje o zwiększeniu zatrudnienia w Komisji Europejskiej, w której już teraz pracuje ponad 30 tysięcy ludzi, oraz przyległych instytucjach (gdzie jest też 30 tysięcy pracowników), od początku wzbudza wiele kontrowersji. A media informowały o oficjalnym sprzeciwie wyrażonym przez rządy dziewięciu krajów w liście do komisarza Serafina.

Według danych z końca 2025 roku, opublikowanych na stronie KE – EU Careers, płace pracowników w Brukseli - co oczywiste zróżnicowane, zależą od funkcji. Urzędnik może zarobić na początek od 3700 euro do 6000 euro miesięcznie. Zaś funkcyjni pracownicy kontraktowi mogą liczyć co miesiąc na kwotę od 2600 euro do 4400 euro. „Wynagrodzenie rośnie wraz z osiągnięciami i stażem pracy” – czytamy na stronie Komisji.

Agnieszka Łakoma

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