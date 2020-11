Przemyślane i odważne inwestycje to podstawa sukcesu

ANWIL jest ważnym ogniwem biznesowym w Grupie ORLEN, dlatego naszym priorytetem jest nieustanne wzmacnianie pozycji spółki na polskim i europejskim rynku. Od lat konsekwentnie stawiamy na rozwój i innowacje – pisze Agnieszka Żyro, prezes ANWIL SA na łamach „Polskiego Kompasu 2020”

W maju ubiegłego roku rozpoczęliśmy realizację strategicznej inwestycji nawozowej, która nie tylko zwiększy zdolności produkcyjne firmy, ale także jej konkurencyjność wobec zagranicznych producentów. Na tej inwestycji skorzystają także polscy rolnicy. Budowa trzeciej linii nawozowej pozwoli ANWILOWI poszerzyć swoją ofertę o cztery rodzaje nawozów i sprostać rosnącemu popytowi na te produkty w kraju. To istotny wkład firmy w zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego oraz ochronę rodzimego rynku przed napływem nawozów z importu, głównie ze Wschodu. Co więcej, inwestycja ta przyczyni się również do powstania około stu nowych miejsc pracy.

Jest ona tylko jednym z przykładów pokazujących, że w ANWILU stawiamy na nieustanny rozwój. Oznacza on dla nas przede wszystkim realizację przemyślanej strategii wytyczającej przyszłe kierunki działania, a także ciągłe poszukiwanie nowych możliwości. Dzisiejsza rzeczywistość dyktuje nam już nie tylko potrzebę, ale wręcz konieczność patrzenia w przyszłość z dużym wyprzedzeniem. Wchodząc w skład silnej rynkowo grupy kapitałowej, z precyzyjnie określoną strategią biznesową, mamy jednak jasno sformułowane cele, a w konsekwencji efektywne wsparcie w ich realizacji.

Wszelkie plany dotyczące przyszłości wyraźnie zmierzają ku postępującej cyfryzacji. Jest to jeden z kluczowych czynników, który w kolejnych latach będzie zmieniał funkcjonowanie nie tylko ANWILU, ale całej branży chemicznej. Już dziś możemy prognozować, że rozwój i implementacja rozwiązań 4.0 z czasem tylko przyspieszy. Automatyzacja i digitalizacja już teraz mają duże znaczenie zarówno w kontekście cyfryzacji procesów, jak również bezpieczeństwa procesowego i ochrony pracowników. To właśnie analiza zgromadzonych danych pozwala pozyskać informacje, dzięki którym optymalizujemy przebieg procesów produkcyjnych oraz planujemy nowe, innowacyjne rozwiązania.

Rozwój to dla nas także inwestycje w pracowników. Dziś stabilność zatrudnienia to za mało. Pracownicy oczekują warunków do samorealizacji, możliwości rozwoju i docenienia, a my z sukcesem odpowiadamy na te oczekiwania. ANWIL, podobnie jak PKN ORLEN, otrzymał tytuł TOP Employer potwierdzający najwyższe standardy prowadzonej polityki kadrowej.

Inwestycje i rozwój nie mogą jednak istnieć w oderwaniu od społecznej odpowiedzialności biznesu. Wyłącznie te firmy, które działają odpowiedzialnie, szanując relacje z otoczeniem, mają solidne fundamenty do budowania biznesu. Społeczna odpowiedzialność nie może być także prowadzona wyłącznie „tu i teraz”. To długofalowe działanie, które konsekwentnie przyczynia się do budowy wartości przedsiębiorstwa, jego tożsamości i wizerunku. W ANWILU doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego w naszych działaniach koncentrujemy się na potrzebach różnych grup interesariuszy. Dobre wzajemne relacje otoczenia i organizacji stanowią stabilny fundament rozwoju.

Agnieszka Żyro, prezes ANWIL SA

