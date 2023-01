Prezes LINK4: Człowiek musi zostać w centrum technologii

Co dalej z nowymi technologiami w ubezpieczeniach i co z człowiekiem w dobie automatyzacji? Gościem Maksymiliana Wysockiego w Wywiadzie Gospodarczym w telewizji wPolsce.pl była Agnieszka Wrońska, prezes LINK4

Jak zmieniły się ubezpieczenia w polsce? Minęło 20 lat odkąd nowy wtedy ubezpieczyciel stawiał pierwsze kroki w Polsce, dlatego dobrze z jego perspektywy zaobserwować kilka zmian. Zwłaszcza, że to ta firma wiele rzeczy wprowadzała jako pierwsza w swoim segmencie.

Ponad dwadzieścia lat temu osoby, które zakładały wtedy LINK4, miały dość szalony jak na tamte czasy pomysł, że ubezpieczenia można sprzedawać w formule bezpośredniej. Zdecydowali, że postawią call center, dzięki któremu będzie można zakupić polisę bez wychodzenia z domu. Te 20 lat temu to było całkowicie przełomowe w ubezpieczeniach i w ogóle na rynku finansowym – komentuje Agnieszka Wrońska, prezes LINK4. Dziś LINK4 to jedna z trzech najbardziej rozpoznawalnych firm ubezpieczeniowych w naszym kraju. Co nowego wprowadza i czego się można dalej, w dobie automatyzacji wszelkich procesów, spodziewać?

Nasza wizja ubezpieczeń, z którą bardzo się teraz identyfikujemy, to taka, że ubezpieczenia powinny być przede wszystkim proste. Obecnie ta technologia służy nam, by to wdrażać i realizować.