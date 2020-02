Czy Polska straci szansę w wyścigu technologicznym?

Czy Polska ma jeszcze szanse w wyścigu technologicznym? Gościem Maksymiliana Wysockiego w Wywiadzie Gospodarczym w telewizji wPolsce.pl był Michał Jaworski, członek zarządu polskiego oddziału Microsoft

Wizyta w Polsce Prezydenta Francji - Emanuela Macrona - była okazją do uzgodnienia deklaracji intencji współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Co oznacza deklaracja o polsko-francuskiej współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa?

To, że Francuzi chcą z nami rozmawiać i że chcą z nami rozmawiać o cyberbezpieczeństwie to bardzo dobry ruch. W Europie to jest bardzo mocny technologicznie kraj. Po stronie informatycznej również, jest to kraj wiodący w Europie, czego może nie widać tak w skali globalnej. A cyberbezpieczeństwo jest jednym z tych elementów, w których na pewno trzeba pracować na skalę globalną - twierdzi Michał Jaworski, członek zarządu Microsoft Polska.

Czy Francuzi są naprawdę tak zaawansowani technologicznie? W sektorze bankowym i technologiach w finansach to jednak Polska jest bardziej zaawansowana.

Jak twierdzi gość Wywiadu Gospodarczego, to akurat zasługa tego, że w finansach i bankowości przeskoczyliśmy pewien etap. Francuzi przeregulowali rynek finansowy hamując rozwój nowych technologii w tym sektorze. Za to w zakresie cyberbezpieczeństwa Polska, jak twierdzi , na pewno skorzysta z takiej wymiany informacji i technologii.

To na pewno bardzo dobry ruch, bo patrząc na stronę technologiczną-informatyczną mamy do czynienia z zagrożeniami, które mają charakter globalny. To też po części odpowiada na pytanie co to znaczy być liderem w tej części Europy, czy tej części świata. To nie ma żadnego znaczenia. Jest się albo liderem w skali globalnej, albo się nim nie jest. Można być albo liderem technologii, czy części technologii, albo odbiorcą tej technologii - kwituje Jaworski.

Czy z talentami w obszarze technologii w Polsce jest niestety tak jak z talentami piłkarskimi?

Talenty mamy. Na poziomie juniorskim jeszcze utrzymujemy ten kontakt z czołówką. Ale później wychodzi na to, że jeśli przychodzą mistrzostwa świata, czy mistrzostwa Europy, to mniej więcej ćwierćfinał to jest to maksimum, jakie może ta polska drużyna osiągnąć. A w przypadku drużyn klubowych to już w ogóle ćwierćfinał to jest to miejsce marzeń dla każdego naszego gracza - ocenia Michał Jaworski z Microsoft Polska.

Dlaczego tak się dzieje? To nie kwestia pieniędzy. Czy Polska ma jeszcze szanse w wyścigu technologicznym? Czy mamy szansę na bycie liderem w Europie lub choćby w regionie Europy Środkowej i Wschodniej? Czy mamy szansę w wyścigu na sztuczną inteligencję? Czy mamy szansę na polską dolinę krzemową? Jeśli tak, to dlaczego, jeśli nie, to co trzeba zrobić?

