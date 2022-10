Zwrot nastrojów wokół polityki Fed

Poniedziałkowa sesja zapowiadała się na niezwykle interesującą, ale potencjalnie zakończoną wyraźnymi spadkami

Rynek musiał uporać się z kilkoma trudnymi tematami – plotkami o potencjalnej niewypłacalności Credit Suisse, silnymi wzrostami cen ropy związanymi z oczekiwanymi cięciami produkcji ze strony OPEC, narastającymi obawami o wpływie polityki banków centralnych na stabilność rynku finansowego. Pomimo otwarcia na wyraźnych minusach i trwającej przez pierwsze dwie godziny handlu walki popytu z podażą, w wyniku której WIG20 notował chwilowo przeszło dwuprocentową przecenę, finalnie przewagę zyskał ten pierwszy. Taniejący przejściowo o 12% szwajcarski bank nie doprowadził do całkowitej wyprzedaży sektora bankowego, sam zaczął gwałtownie odbijać na fali kolejnych opinii, że choć jego sytuacja jest trudna, na razie odległa „od krawędzi”, a kolejna restrukturyzacja może przynieść efekty. Jego notowania kończyły dzień w okolicy poziomów neutralnych, cały sektor nawet rósł – Stoxx 600 Banks zyskał 1,07%. Pod nieobecność rynku niemieckiego główne indeksy na kontynencie zanotowały zwyżki, wynoszące od 0,22% (FTSE100) do 1,57% (FTSE MiB). Wzrost cen ropy o około 5% przeszedł właściwie bez echa, po części równoważony przez niemal dziesięcioprocentową przecenę gazu w Holandii (kontrakty listopadowe), wspieraną szacunkami IEA, że popyt w Europie może spaść w tym roku o 10%, a w przyszłym o kolejne 4% oraz komunikat Gazpromu, że jedna z nitek Nord Stream 2 nie została uszkodzona. Obrazu szczęścia dopełniało to, że po przejściowym teście poziomu 1,11 notowania GBPUSD silnie odbiły, przekraczając w dzisiejszych godzinach porannych poziom 1,13 i umożliwiając EURUSD utrzymanie się powyżej 0,98.

WIG20 wzrósł o 0,66%, mWIG40 o 1,36%, a sWIG80 o 0,54%. W innej sytuacji tak silny zwrot akcji byłby bardzo pozytywnym sygnałem, ale z uwagi na niskie obroty na GPW (800 mln zł) oraz fakt, że nie odbiegał on od otoczenia zewnętrznego, trudno przypisywać mu szczególną wagę. O 6,0% rosły notowania KGHM, przeszło pięcioprocentowe zwyżki notowały Cyfrotwy Polsat, JSW i CD Projekt. Wśród średnich spółek o 23% drożał Bumech. Indeks PMI dla Polski w końcu przestał spadać i wyniósł 43 pkt. (względem 40,9 pkt. w sierpniu). Rentowności krajowych obligacji 10-letnich powróciły poniżej 7%. Nawet pomimo kumulacji pozytywnych zdarzeń na Starym Kontynencie w trakcie dnia sentyment nie mógłby się poprawić, gdyby nie gwałtowny zwrot oczekiwań wokół dalszych działań FOMC. Optymizm, podsycany doniesieniami o wczorajszym niezapowiedzianym posiedzeniu Komitetu i opiniami m.in. ze strony Morgan Stanley, że może on zostać szybko zmuszony do podjęcia działań adresujących gwałtowny spadek dolarowej podaży pieniądza, zaowocował niezwykle gwałtownym spadkiem rentowności na całej krzywej. Ruch wspierał słaby odczyt wskaźnika ISM w amerykańskim przemyśle (spadek z 52,8 pkt. w sierpniu do 50,9 pkt. we wrześniu). W przypadku obligacji 2-letnich mówimy o korekcie z poziomu 4,27% na piątkowym zamknięciu do 4,05% dzisiaj rano, na 10-latkach o ruchu z 3,83% w piątek do 3,63% obecnie. Gwałtowny wzrost popytu na amerykańskie papiery skarbowe wywołał też wzrost S&P500 o 2,59%, a NASDAQ o 2,27%. Jeszcze lepiej wyglądał DJIA (+2,66%), wiedzony w górę m.in. ponad pięcioprocentowymi zwyżkami Exxonu i Chevronu.

W trakcie, gdy rynki chińskie pozostają zamkięte, reszta Azji notuje dziś bardzo silne zwyżki, w przypadku Nikkei niemal trzyprocentowe, Sensexu prawie dwuprocentowe. Notowania kontraktów futures na sugerują, że dzień rozpocznie się w nastrojach niemal euforycznych, dodatnie luki na poziomie 1,5-2,0% w Europie są całkowicie możliwe, także na Wall Street powinniśmy zobaczyć dalsze zwyżki. Sesja nie będzie obfitowała w dane, istotne wydają się tylko dane JOLTS z amerykańskiego rynku pracy. Należy jednak pamiętać, że wczorajsze ruchy oparte są w dużej mierze na spekulacjach wobec tego, co dalej zrobi FOMC. Zważywszy, że dziś wypowiadać się ponownie będą L. Mester i J. Williams, korekta oczekiwań może zacząć następować bardzo szybko.

Kamil Cisowski Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Dom Inwestycyjny Xelion