Cła niepewne do ostatniej chwili

Indeksy w Polsce i Europie powinny rozpocząć dzień na plusach, ale jego dalszy przebieg stoi pod znakiem zapytania. W USA nie można wykluczyć żadnego scenariusza, ani short squeeze, ani silnych spadków.

Podczas piątkowej sesji europejskim rynkom akcji udało się wymazać początkowe spadki, co zasługuje na uwagę szczególnie za sprawą zakończonego skandalem i brakiem porozumienia spotkania W. Zełenskiego z D. Trumpem i J.D. Vance’m w Białym Domu. Najpoważniejszą przyczyną poprawy nastrojów były informacje, że cła nałożone na Meksyk i Kanadę, których uruchomienie prezydent USA zapowiedział w czwartek, mogą ponownie w ostatniej chwili zostać wycofane lub radykalnie zmniejszone, na co kontrakty futures na amerykańskie indeksy reagowały silnym odbiciem, wspierając także zachowanie na innych giełdach. Główne indeksy europejskie zanotowały finalnie stopy zwrotu od 0,0 proc. (DAX) do 0,61 proc. (FTSE100).

WIG20 spadł o 0,41 proc., mWIG40 o 0,55 proc., a sWIG80 o 0,33 proc. Kurs USDPLN rósł o kolejny 1,0 proc. (po wzroście o 1,5 proc. w czwartek), ale dzisiaj wymazuje ten ruch prawie w całości. Reakcja GPW na piątkowe wydarzenia pozostawała spokojna, realizowane były zyski na bankach, ale silne wzrosty Dino (+4,82 proc.) po wynikach równoważyły spadki PKO (-1,14 proc.) i Pekao (-1,88 proc.). 5,71 proc. tracił zamykający tabelę głównego indeksu Kruk.

S&P500 wzrosło w piątek o 1,59 proc., NASDAQ o 1,63 proc. Zyskiwały wszystkie sektory, najsilniej finansowy (+2,07 proc.), dobra komsumpcyjne wyższego rzędu (+1,80 proc.) i technologia (+1,71 proc.). O 3,97 proc. odbijała nVIDIA, o 3,91 proc. Tesla, Bank of America zyskiwał 4,49 proc.. Tylko 64 spółki głownego indeksu kończyły dzień na minusach. Prezydent Trump rzucił kotwicę ratunkową rynkowi kryptowalut, ponawiając zapowiedzi utworzenia „strategicznej rezerwy” kryptowalut, w skład której miałby wchodzić nie tylko Bitcoin, ale też Ethereum, Solana, Ripple i Cardano. Ta ostatnia, najmniej istotna pod względem kapitalizacji drożała nawet o 60 proc.. Działania Trumpa coraz wyraźniej wydają się mieć korupcyjny charakter, trudno je określić inaczej jak manipulację rynkiem kryptowalut, której beneficjentami będzie otoczenie prezydenta, poszkodowanym amerykański podatnik. Podążanie dalej tą ścieżką, prowadzi do sytuacji, w której USA mogą stać się nabywcą dowolnego altcoina. Ideologicznie podważa to również tezę o wyjątkowości bitcoina, znaczeniu jego antyinflacyjnych mechanizmów czy decentralizacji.

W godzinach porannych w Azji wyraźnie odbija Nikkei, ale pozostałe rynki zachowują się znacznie słabiej. Notowania kontraktów futures sugerują chęć do kontynuacji odbicia, indeksy w Polsce i Europie powinny rozpocząć dzień na plusach, ale jego dalszy przebieg stoi pod znakiem zapytania. W USA nie można wykluczyć żadnego scenariusza, ani short squeeze, ani silnych spadków. Będzie to zależało w dużej mierze od tego, jakie informacje ujrzymy w kwestii ceł, które mają od jutra zostać wprowadzone wobec Meksyku i Kanady – H. Lutnick (Sekretarz Handlu) sugerował w niedzielę, że mogłyby one okazać się znacznie niższe niż 25 proc. W Europie panuje duży optymizm w związku z inicjatywą, którą Wielka Brytania nazwała „koalicją chętnych”, by wspierać Ukrainę niezależnie od decyzji podjętych w USA.

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

