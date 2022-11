Zakupy: O ile więcej płacimy?

W październiku w stosunku do września ceny wzrosły w 10 spośród 13 sieci. Średnia cena koszyka zakupowego w październiku była o 1,05 proc. wyższa niż miesiąc wcześniej – wynika z raportu ASM Sales Force Agency.

ASM Sales Force Agency opublikowała wyniki październikowego badania „Koszyk zakupowy”. Ich rezultaty pokazują, że w 10 na 13 sieci objętych badaniem ceny w październiku br. były wyższe niż we wrześniu. Spadki cen odnotowano jedynie w kanale e-grocery (2,77 proc.) oraz w sklepach Auchan (3,52 proc.) i Lidl (0,13 proc.).

„Średnia cena koszyka zakupowego w październiku br. wyniosła 263,58 zł. To wzrost o 2,73 zł, czyli 1,05 proc. w porównaniu do września br. Największe podwyżki odnotowano w sieci Selgros Cash & Carry (4,48 proc.). W ujęciu rocznym wzrost cen zaobserwowano we wszystkich 10 analizowanych sieciach. Były to min.: Intermarché (9,35 proc.), Selgros Cash & Carry (9,28 proc.) czy Makro Cash & Carry (8,91 proc.). Największy wzrost cen koszyka odnotowano w sieci Carrefour, w której średnia cena koszyka w październiku 2022 r. była wyższa aż o 48,81 zł niż przed rokiem, tj. o 10,9 proc.” – czytamy w raporcie z badania.

Z danych ASM Sales Force Agency wynika, że za koszyk złożony wyłącznie z produktów najtańszych w październiku trzeba było zapłacić 204,23 zł (więcej o 4,45 zł niż we wrześniu), natomiast za koszyk produktów najdroższych - 335,13 zł (więcej o 13,91 zł niż we wrześniu).

„Różnica między najtańszym, a najdroższym koszykiem w październiku 2022 r. wyniosła 130,90 zł i jest ona o 9,46 zł wyższa niż we wrześniu. Jeśli spojrzymy na dane w ujęciu rocznym, to suma koszyka minimalnego w październiku 2022 r. była wyższa o 14,25 proc. niż przed rokiem, natomiast koszyk maksymalny był w październiku 2022 r. droższy o 18,9 proc. niż w 2021 r. Wartość koszyka zakupowego całościowo zwiększyła się o ponad 16 proc., z 226,81 zł w październiku 2021 r. do 263,58 zł w październiku 2022 r.” – wskazano w raporcie.

Autorzy raportu podkreślili, że po raz pierwszy wartość koszyka najtańszych produktów przekroczyła 200 zł.

„Oznacza to, że sieci handlowe są zmuszone podnosić ceny niemal wszystkich produktów, także tych najtańszych, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze strony klientów. Naszym zdaniem handlowcy już teraz intensywnie szykują się do sprzedaży przedświątecznej. Pod koniec roku klienci mogą spodziewać się wielu obniżek cen oraz akcji promocyjnych. Ich skala będzie jednak zależeć od poziomu inflacji, a głownie od cen paliw, energii oraz rosnących kosztów pracy” – powiedział cytowany w raporcie dyrektor zarządzający ASM Sales Force Agency Patryk Górczyński.

Z raportu wynika, że najtańszą siecią był Auchan. W sklepach tej marki średni koszt koszyka zakupowego wyniósł 223,88 zł. To o 8,17 zł, czyli o 3,52 proc. mniej niż najtańszy koszyk we wrześniu br., należący przed miesiącem również do Auchan. Różnice w średniej cenie koszyka między pierwszym, a drugim i trzecim sklepem w rankingu wyniosły odpowiednio więcej o 8,15 zł (Lidl) i 30,39 zł (Biedronka). Z kolei najdroższy był kanał e-grocery, gdzie za analizowany zestaw produktów trzeba było zapłacić 300,15 zł.

W raporcie wskazano również, że w październiku 2022 r. względem 2021 r. podrożały wszystkie z 10 analizowanych kategorii produktów: chemia domowa i kosmetyki, produkty tłuszczowe, mięso, wędliny i ryby, produkty sypkie, napoje, dodatki, nabiał, używki i piwo, mrożonki oraz słodycze. W siedmiu grupach skok był dwucyfrowy.

„Najwyższy wzrost cen w skali roku (72,51 proc.) odnotowano w kategorii produktów tłuszczowych. Nabiał podrożał o 27,56 proc., używki i piwo o 27,14 proc., dodatki o 24,77 proc., a produkty sypkie o 17,76 proc.. W każdej z analizowanych grup produktów odnotowano zmiany cen, jednak najmniejszą różnicę stwierdzono w przypadku kategorii słodycze (w październiku 2022 r. drożej o 3,58 proc.” – wynika z wyliczeń ekspertów ASM Sales Force Agency.

W ramach badania ASM Sales Force Agency przeanalizowano ceny przykładowego koszyka zakupowego, w którym znalazły się najpopularniejsze artykuły FMCG z podstawowych kategorii (tj. nabiał, mięso, wędliny i ryby, napoje, słodycze, piwo, chemia domowa, kosmetyki i inne). Agencja bada ceny tych samych 40 produktów w 13 sieciach handlowych zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i w kanale e-commerce.

PAP/ as/