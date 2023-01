Glapiński: droga do celu inflacyjnego jeszcze długa

Inflacja w grudniu okazała się niższa niż wszyscy oczekiwali, ale jest jeszcze „długa droga” do celu, jakim jest sprowadzenie jej do poziomu oczekiwanego przez bank centralny, uważa prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński

Inflacja spadła i to znacząco. Znacząco mniej niż oczekiwania rynkowe. […] Bardzo się z tego cieszymy, że sytuacja jest lepsza, niż wszyscy się spodziewali. Oczywiście jest długa droga, zanim inflacja dojdzie do poziomu akceptowalnego, czyli zmieści się w naszym celu inflacyjnym - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

Wskazał, że widzimy spowalnianie inflacji, w szczególności w strefie euro, z którą mamy najwięcej kontaktów gospodarczych.

„Bieżąca inflacja jest nadal bardzo wysoka” - podkreślił jednak.

Jak podał dziś Główny Urząd Statystyczny (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 16,6% w ujęciu rocznym w grudniu 2022 r., według szybkiego szacunku danych. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,2%. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w grudniu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 16,6% (wskaźnik cen 116,6), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,2% (wskaźnik cen 100,2). Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 21,5% r/r, nośników energii - wzrosły o 31,2% r/r, paliw do prywatnych środków transportu zwiększyły się o 13,5% r/r.

W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 1,4%, nośników energii spadły o 3,3%, natomiast paliw do prywatnych środków transportu zmniejszyły się o 1,6%.

