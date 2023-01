Prezes KGHM: wierzymy w potencjał polskich złóż

Największe kompetencje mamy w wydobywaniu i przetwarzaniu surowców i na tym zamierzamy opierać swoją działalność zarówno w kraju jak i zagranicą – mówi Tomasz Zdzikot, prezes KGHM „Polska Miedź” w obszernym wywiadzie opublikowanym w najnowszym wydaniu „Gazety Bankowej”, które od czwartku 26 stycznia jest na rynku..

„Na pewno nie będziemy drugim po PKN Orlen koncernem multienergetycznym w Polsce. Nie mamy ani takich planów, ani takiej wizji. (…) Chcemy i zamierzamy przede wszystkim skupić się na podstawowym biznesie, w którym się specjalizujemy. Największe kompetencje mamy w wydobyciu i przetwarzaniu surowców i na tym zamierzamy opierać swoją działalność zarówno w kraju jak i zagranicą – mówi „Gazecie Bankowej” Tomasz Zdzikot, prezes KGHM „Polska Miedź” w wywiadzie zatytułowanym „Dążenia do samowystarczalności będą coraz silniejsze”, który przeprowadzili red. red. Agnieszka Łakoma i Stanisław Koczot.

„KGHM musi koncentrować się na podstawowej działalności czyli górnictwie i hutnictwie i tu upatrujemy możliwości rozwoju. Zdajemy sobie sprawę, że to konieczność, zwłaszcza że spółka należy do filarów polskiej gospodarki. Obecna na wielu rynkach, kreuje wizerunek Polski na świecie. (…) Wierzymy w potencjał polskich złóż i powodzenie naszych projektów za granicą. W każdym przypadku jednak trzeba pamiętać, że nasze inwestycje i projekty mają charakter wieloletni, zatem wejdą do realizacji albo za kilka lat, albo około 2030 roku i wtedy osiągną maksymalny poziom produkcji. Około 85 proc. nakładów inwestycyjnych o charakterze rozwojowym przeznaczymy właśnie na programy związane z udostępnianiem i eksplorację złóż” – zapowiada prezes KGHM.

Jesteśmy jako firma zainteresowani projektami w zakresie wydobycia metali ziem rzadkich i surowców krytycznych – dostrzegamy tu potencjał, zwłaszcza że będą miały znaczenie dla bezpieczeństwa gospodarczego Polski – ujawnia prezes KGHM.

Prezes miedziowego koncernu wskazuje, że obecnie kontrolę nad blisko 98 proc. metali ziem rzadkich mają Chiny. Europa znalazła się w sytuacji zależności i trudno będzie szybko to zmienić.

Jednocześnie także Chiny zmieniają swoją politykę surowcową. Kraj, który jest znaczącym importerem miedzi i jednym z naszych najważniejszych klientów, stawia na rozwój własnych złóż. Chiny planują zwiększyć własne wydobycie rud miedzi tak, by móc znacząco – nawet o 70 procent – ograniczyć import. Jeśli te plany zostaną zrealizowane, to bez wątpienia odbiją się na całym miedziowym rynku. Dla nas te zmiany to sygnał, by dostosować do nich swoje działania – podkreśla Tomasz Zdzikot.

Zarówno pandemia jak i obecna rzeczywistość rynkowa po rozpoczęciu wojny w Ukrainie przyczyniły się do zmiany trendów gospodarczych na świecie. Globalizacja zaczyna ustępować dążeniom do samowystarczalności. Jeszcze mamy globalny łańcuch produkcji surowców. Ale w sytuacji konfliktowej czy przy wystąpieniu jakichkolwiek problemów – i nie mówię tu o tak skrajnych jak wojna – wzrośnie presja, a dążenia do samowystarczalności będą coraz silniejsze. Jeśli rynki poszczególnych krajów będą się zamykały, wywoła to poważne konsekwencje dla całego świata. To oczywiste, że w lepszej sytuacji będą te kraje, które zapewnią sobie bezpieczeństwo dostaw surowców – stawia diagnozę prezes KGHM.

