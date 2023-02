Masz cukrzycę? Tego nie pij

Zespół metaboliczny, włączając w to cukrzycę typu 2 czy insulinooporność znacząco ograniczają nasze wybory żywieniowe

Diabetycy muszą zwracać szczególną uwagę na napoje, gdyż to właśnie one są jednym z głównych źródeł cukrów prostych w naszej diecie. Dodatkowo sprawy nie ułatwia forma podania. Otóż postać płynna jest zdecydowanie łatwiejsza do konsumpcji, przez co wcale nie trudno o wypicie zbyt dużej ilości cukru. Ponadto prawie w każdym przypadku cukier ten wchłania się o wiele szybciej niż na przykład z owoców. Napoje są bowiem prawie całkowicie pozbawione błonnika czy tłuszczy, które spowalniają uwalnianie glukozy do krwi.

Napoje gazowane

To właśnie w nich oprócz zawartego dwutlenku węgla niekiedy znajduje się nawet 10 gramów cukru w 100ml. Dla zobrazowania to prawie dwie czubate łyżeczki rozpuszczone w małej filiżance. Z pewnością mało kto chciałby pić aż coś tak słodkiego. Picie napojów gazowanych sprzyja szybkiemu wyrzutowi cukru do krwi i równie szybkiemu jego spadkowi, powodując istny harmider energetyczny. Momentalnie mamy więcej energii, jednak szybko ona spada. Na dodatek zwiększa się nam wtedy apetyt.

Napoje energetyczne

Szczególnie popularne pośród młodzieży lub osób wymagających szybkiej dawki energii oraz pobudzenia. Niestety glukozy mają one więcej niż popularne napoje gazowane. W tym wypadku cukier nie jest czymś najgorszym. Dodatek aromatów, barwników, sztucznej kofeiny i konserwantów wpływa na zwiększenie ciśnienia krwi oraz nadpobudliwości oraz okresów lękowych przy stosowaniu większych dawek. Co prawda producenci dodają do nich witaminy, ale nie są one dobrze wchłanialne.

Soki owocowe

Choć na pierwszy rzut oka może się wydawać, że sok z owoców jest zdrowy, trzeba pamiętać, że większość soków dostępnych w sklepach pozbawionych jest błonnika, który jest w nich najważniejszy. To samo tyczy się tych wykonanych samodzielnie w domu, o ile nie są to soki wyciśnięte własnoręcznie bez użycia sokowirówki. Bowiem, gdy przygotowujemy je w domu, to wyrzucamy właśnie pulpę zawierającą najwięcej błonnika oraz innych ważnych składników odżywczych. Przez to finalnie takie soki, pozbawione błonnika nie są wskazane dla diabetyków.

A co pić bez wyrzutów sumienia?

Najlepiej wodę, choć czasami możemy pokusić się również na napoje w wersji „zero”. Nie mają one w składzie cukru i tym samym nie wpływają na nagle skoki cukru we krwi. Jednak najlepiej odzwyczaić się od słodkiego smaku i pozostać tylko przy wodzie. Filip Siódmiak