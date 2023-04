Światowa moda, czyli co warto wiedzieć o Ashwaganhdzie?

Jeszcze kilka lat temu o Ashwagandhdzie prawie nie było słychać. Jednak dziś grupa, do której należy ta roślina zwana adaptogenami cieszy się niezwykłą popularnością

Poprawiają one funkcjonowanie organizmu, ale co przede wszystkim najważniejsze, pozytywnie wpływają na reakcje fizyczne oraz psychiczne na czynniki stresowe. Dodatkowo wspierają układ immunologiczny oraz zapewniają zdrowie układu nerwowego. Często posądza się ją nawet o normowanie wydzielania hormonów. Czy warto zatem rozważyć suplementacja Ashwagandhą?

Radzenie sobie ze stresem

Jest to główny powód, dla którego większość ludzi decyduje się na włączenie do diety tej rośliny. Obniża ona poziom kortyzolu, poziom odczuwanego stresu oraz napięcia z nim związanym. Opierając się na wynikach badań, możemy stwierdzić, że dzienna dawka 600 mg Ashwagandhy potrafi spowodować spadek kortyzolu aż o 30% oraz blisko 50% odczuwanie stresu.

Sport i hormony

Na grupie 29 mężczyzn, przyjmujących dziennie po 600 mg Ashwagandhy, przez osiem tygodni, badano parametry takie jak masa i siła mięśni, poziom testosteronu oraz tkanki tłuszczowej, a także zdolności regeneracyjne. Po zakończeniu eksperymentu zaobserwowano poprawę we wszystkich tych obszarach. Kolejne badanie, tym razem przeprowadzone na grupie zawodowych kolarzy, którym dawano po 1000 mg ekstraktu z Ashwagandhy, przez osiem tygodni, wzrosła wydolność sercowo-naczyniowa.

Dla osób na diecie

Stres zazwyczaj kojarzony jest z wysokim kortyzolem, insulinoopornością, nadmierną masą ciała oraz dużym apetytem. Dzięki zastosowaniu roślin z grupy adaptogenów, możemy realnie poprawić swoje zdrowie hormonalne, wyeliminować czynniki sprzyjające nadwadze oraz otyłość i łatwiej zrzucić zbędne kilogramy. Oczywiście nie jest to magiczny preparat, który całą pracę wykona z nas. Nadal potrzebny jest deficyt kaloryczny, zdrowa i dobrze zbilansowana dieta oraz aktywność fizyczna. Lepszy sen

Składniki aktywne zawarte w Ashwaganhdzie wpływają na neuroprzekaźniki zlokalizowane w mózgu oraz powodują wzrost koncentracji, uwagi oraz funkcji poznawczych. Ma ona działanie rozluźniające oraz kojące. Pozytywnie wpływa na sen, jednocześnie nie wpływa na poczucie senności w ciągu dnia. Obecność glikowitanolidów pobudza receptory GABA, przez co nasz mózg spowalnia swoją pracę, a my szybciej zasypiamy.

Jak i ile?

Działanie Ashwagandhy przyciąga do siebie coraz to większą liczbę odbiorców i słusznie, choć na efekty trzeba trochę poczekać. Ma ona bardzo małe działanie doraźne. Aby w pełni doświadczyć działania Ashwagandhy należy ją stosować przez minimum cztery tygodnie. Obecnie zaleca się dawki od 600 do 1200 mg dziennie. Pamiętajmy jednak, że dawki będą różnic się dla każdego, więc najlepiej dostosować dawkę do swoich parametrów. Wybierając Ashwagandhę zwróćmy uwagę w jakiej jest ona postaci. Najlepiej zaopatrzyć się w ekstrakt, na którym znajdziemy analitycznie opisaną tabelę składu substancji aktywnych. Na opakowaniu tym powinniśmy także znaleźć informacje o trzech standaryzacjach, opisujących zawartość glikowitanolidów, witaferyny A oraz alkaloidów. Tak oznaczona Ashwagandha zapewnia jakość oraz pewność jej działania.

