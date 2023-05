Impact'23: Czy praca zdalna nadal jest wyzwaniem?

Dorotą Macieją, członkinią zarządu PZU Życie SA. rozmawia Maksymilian Wysocki.

Jak po doświadczeniach z pandemią, zmianach w kodeksie pracy, wojnie na Ukrainie zmieniło się w naszym kraju podejście do pracy, zwłaszcza tej biurowej? – pytał Maksymilian Wysocki.

Możemy teraz obserwować rewolucję na rynku pracy. Nie wiem czy do końca zdajemy sobie sprawę z tego. Gdyby ktoś trzy lata temu powiedział nam, że będziemy pracować zdalnie to pewnie nikt by nie uwierzył. Teraz taka potrzeba jest, zwłaszcza, że mamy do czynienia z rynkiem pracownika. Jeśli pracodawca nie stworzy sobie teamu pracowników, którzy są lojalni, którzy potrafią współpracować nie wygra na tym rynku, bo na nim nic nie jest stabilne, wszystko się zmienia - powiedziała Dorota Macieja.

CAŁOŚĆ ROZMOWY

