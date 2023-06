Soboń: Jesienią dodatkowe miliardy dla samorządów

Dzisiaj zmieniliśmy ustawę okołobudżetową, aby przekazać dodatkowe 14 mld zł dla jednostek samorządu terytorialnego; spodziewamy się, że trafią do samorządów jesienią tego roku – zapowiedział w piątek w Lublinie wiceminister finansów Artur Soboń.

Wiceminister Soboń podczas piątkowego briefingu prasowego w Lublinie poinformował, że rząd zmienił ustawę okołobudżetową, aby przekazać większe środki jednostkom samorządu terytorialnego. „W praktyce oznacza to 14 mld zł więcej, z czego miliard to jest subwencja oświatowa” – dodał.

„13 mld zł to są środki, które pozwolą samorządom realizować i wydatki bieżące i wydatki majątkowe” – powiedział wiceminister. „To są pieniądze, które trafią do samorządów już po przyjęciu ustawy przez parlament i podpisaniu przez pana prezydenta. Spodziewamy się, że to będzie jesień tego roku” – uzupełnił.

Mówiąc o podziale pieniędzy wiceminister poinformował, że 7,5 mld zł jest związane z dochodami z PIT, 3,5 mld zł – ze średnią zamożnością poszczególnych gmin, powiatów i województw, a 2 mld zł uzależniono od wysokości realizowanych inwestycji na przestrzeni ostatnich 3 lat. „Te gminy są promowane, które realizowały wyższe wydatki majątkowe” – wyjaśnił Soboń.

Na Lubelszczyźnie – wskazał – samorządy gminne, powiatowe i województwo otrzymają w tym roku na realizację swoich celów dodatkowe 806 mln zł. Jak dodał, najwięcej środków trafi do gmin (ponad 509 mln zł). Mówiąc o wsparciu dla największych miast wymienił Lublin (79 mln zł), Zamość (40 mln zł), Chełm (36 mln zł), Puławy (blisko 16 mln zł), Świdnik (11,5 mln). Powiaty otrzymają 94 mln zł, a województwo lubelskie – 16,7 mln zł - wyjaśnił.

Wiceminister zapewnił samorządy województwa lubelskiego, że mogą planować te środki w swoich budżetach i realizować swoje zadania.

„To jest kolejny rok, w którym przekazujemy samorządom dodatkowe środki. Dwa lata temu było to 8 mld zł plus 4 mld zł na inwestycje w sieci sanitarno-wodociągowe. W roku ubiegłym było to 13,7 mld zł. W roku bieżącym to jest dodatkowo 14 mld zł” – przypomniał wiceminister dodając, że dodatkowe środki pozwalają „na utrzymanie dobrej kondycji finansowej samorządów i rekordowych wydatków inwestycyjnych”. „Także przy wsparciu z naszych programów, które służą realizacji inwestycji lokalnych” – dodał.