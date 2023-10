Przewidywalność, wiarygodność, skuteczność

W świecie nękanym kryzysami stabilna i silna Polska staje się niezwykle istotna dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz skutecznego budowania środowiska inwestycyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej. Nasze położenie geopolityczne, w sercu Europy, na styku Zachodu i Wschodu, które niegdyś było przekleństwem, dzisiaj jest szansą na wielopokoleniowy skok i utrwalenie naszej roli jako lidera rozwoju i symbolu wzrostu znaczenia regionu Europy Środkowo-Wschodniej – pisze w na łamach rocznika „Polski Kompas 2023” prof. Piotr Gliński minister kultury i dziedzictwa narodowego

Tworzenie silnego, stabilnego państwa nie ogranicza się do budowania odpornej na wstrząsy gospodarki i przygotowanej do obrony granic armii.

Pandemia COVID-19, wojna w Ukrainie czy wreszcie szoki cenowe rynku energetycznego obnażyły iluzoryczną samoregulację ekonomii liberalnej i wymusiły poszukiwania nowego pragmatyzmu w modelu społecznych gospodarek rynkowych. Podstawą do budowania społeczeństwa zdolnego sprostać wyzwaniom współczesnego świata stają się przewidywalność gospodarcza, wiarygodność polityki i skuteczność stanowienia prawa w połączeniu z aktywnym gospodarczym interwencjonizmem państwowym. Tylko systemowe działanie wszystkich instytucji państwa jest w stanie zagwarantować efektywną stabilizację Polski w obliczu makroekonomicznych wstrząsów.

Zmierzch nieomylności liberalizmu gospodarczego

Wprowadzenie Tarcz Antykryzysowych, dążenie polskiego rządu do sprawiedliwej transformacji energetycznej, a także ochrony polskich rodzin przez obniżki podatków i ulgi podatkowe – są przykładem prowadzenia empatycznej polityki skierowanej na poprawę sytuacji życiowej wszystkich Polaków. Demokracja nie może polegać na bezwzględnym wyzyskiwaniu większości obywateli przez mniejszościowe grupy interesów. Prawo musi służyć ludziom i być egzekwowane przez władze skłonne podejmować odpowiedzialne i często niełatwe decyzje.

Przewidywalność polityki państwa tworzy poczucie bezpieczeństwa i sprzyja budowaniu partycypacyjnego społeczeństwa obywatelskiego opartego na uczciwości, wzajemnym szacunku i wspólnym marzeniu o ideach większych niż my sami. W ten sposób stabilna Polska, opierająca się na silnym aparacie państwowym, przyczynia się zarówno do rozwoju gospodarczego wszystkich państw w regionie, pomocy krajom ościennym w walce o niepodległość, jak i rozkwitu kultury, budując społeczeństwo oparte na wspólnych wartościach chrześcijańskich.

Demokracja, kultura i stabilność gospodarcza

To, co od ośmiu lat wyróżnia polską politykę, to autentyczna troska o dobro człowieka, o rozwój społeczny oparty na sprawiedliwości, równości i poszanowaniu godności każdego obywatela. Nie można jednak zapominać o równie ważnej roli administracji rządowej w rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego przez wsparcie trzeciego sektora, kompleksowe wspieranie sektora kultury oraz mobilizowanie obywateli do aktywnego udziału w życiu politycznym.

Jako minister kultury i dziedzictwa narodowego oraz przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego przywiązuję w swojej pracy ogromną wagę do różnorodnych aspektów funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego. Proaktywna postawa resortu kultury w inicjowaniu i wspieraniu projektów wnoszących treści aksjologicznie ważne dla naszej tożsamości narodowej jest naszym obowiązkiem wobec Polski.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ciągu ostatnich lat zrealizowało bądź realizuje ponad 7600 inwestycji w obszarze polityki pamięci, muzealnictwa, infrastruktury kultury, bibliotek, szkolnictwa artystycznego i archiwów. Bezprecedensowe wsparcie zyskały instytucje kultury oraz opieka nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem, których znaczenie dla zachowania podstaw tożsamości naszej wspólnoty jest nie do przecenienia.

Komitet ds. Pożytku Publicznego od lat wspiera z kolei funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego, dając organizacjom pozarządowym szansę na pełne realizowanie ich celów statutowych. W 2017 r. powołano Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który jest pierwszą w historii Polski agencją wykonawczą wspierającą społeczeństwo obywatelskie przez kierowanie do organizacji pozarządowych programów merytorycznego i finansowego wsparcia.

W kontekście polityki gospodarczej państwa na szczególną uwagę zasługuje Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich, którego jednym z priorytetów jest wspieranie rozwoju instytucjonalnego think tanków. Dzięki tej pomocy organizacje eksperckie mogą się przyczyniać do kształtowania polityki gospodarczej państwa przez analizę i doradztwo oparte na prowadzonych badaniach dotyczących trendów i wyzwań gospodarczych, w tym identyfikowania obszarów wymagających szczególnych interwencji. Nie mniej ważnym aspektem jest działalność w zakresie edukowania społeczeństwa na temat gospodarki i wpływu polityk ekonomicznych na nasze życie codzienne.

Polska sercem Europy

W swojej historii Polska mogła być dumna z wielu wybitnych postaci – patriotów gospodarczych, naukowców oraz liderów i założycieli najważniejszych instytucji państwowych, którzy odegrali niezwykle ważną rolę w rozwoju naszego kraju. W tym kontekście nie może zostać pominięta rola świętej pamięci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, który zasłużył się w budowaniu silnej, niepodległej i odpornej na wstrząsy nowoczesnej Polski. Jego strategiczne inicjatywy oraz dalekowzroczność – chociażby w dziedzinie polityki historycznej, bezpieczeństwa narodowego, budowania niezależności energetycznej czy kreowania wizji regionalnych sojuszy politycznych – odegrały kluczową rolę w zapewnieniu autonomicznej suwerenności III Rzeczypospolitej. Jego działania stanowią nieodłączną część polskiego dziedzictwa narodowego i są trwałym świadectwem zaangażowania w budowanie silnej, stabilnej Polski i bezpiecznej Europy. Dzisiaj kontynuujemy jego dzieło, stając przed historyczną szansą i zarazem – historycznym zobowiązaniem wobec przyszłych pokoleń.

Prof. Piotr Gliński minister kultury i dziedzictwa narodowego, przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego

Okładka Polski Kompas 2023 / autor: Fratria

