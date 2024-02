Już 6 tys. firm. Do Polski zmierza biznes z Białorusi

Już prawie 6 tys. firm z białoruskim kapitałem działa nad Wisłą. Duża ich część w sektorze IT - czytamy w piątkowym wydaniu „Pulsu Biznesu”.

Dmitri Danilczuk, szef finansowanego z międzynarodowych źródeł Białoruskiego Centrum Biznesu, które od 2022 r. działa przy Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w rozmowie z „Pulsem Biznesu” zwraca uwagę, że w Polsce diaspora przedsiębiorców z Białorusi jest największa.

Szacunki mówią o 150-250 tys. Białorusinów mieszkających w Polsce i 5988 firmach z białoruskim kapitałem w listopadzie 2023 r. Większość działa w sektorze usług: handlu, transporcie i logistyce, budownictwie oraz IT. Choć pod względem liczby spółek IT jest na czwartej pozycji, to pod względem zatrudnienia i przychodów jest liderem — zaznacza Danilczuk.

Z jego szacunków wynika, że 20 największych białoruskich firm IT, które relokowały się do Polski już rok temu, zatrudniało 12,5 tys. osób. Część z nich ponad połowę wszystkich pracowników miało w Polsce. Polska jest także ulubionym w regionie zagranicznym krajem białoruskich start-upów: w latach 2020-22 wybrało ją 64 proc. z nich, podczas gdy Litwę 21 proc., a Ukrainę 15 proc. - czytamy.