Okres mocnego złotego się kończy?

Czwartkowa korekta aprecjacji złotego oraz niesprzyjające warunki zewnętrze związane z globalną wojną celną zwiększają ryzyko kontynuacji osłabienia PLN do 4,17-4,18/EUR podczas piątkowych notowań - oceniają ekonomiści. Okres umocnienia złotego może dobiegać końca.

„Relatywnie gwałtowna korekta ostatniego umocnienia krajowej waluty oraz niesprzyjające warunki zewnętrze zwiększają ryzyko kontynuacji wzrostu EUR/PLN do 4,17-4,18 podczas piątkowych notowań” - napisano w porannym raporcie BGK.

„Piątkowa sesja przyniesie kluczowe z punktu widzenia Fed dane o inflacji PCE za styczeń oraz wstępne odczyty inflacji CPI za luty z Francji i Niemiec. W przypadku braku zaskoczeń ze strony tych odczytów uczestnicy rynku mogą skoncentrować swoją uwagę na dalszym dyskontowaniu amerykańskich „gróźb celnych” i rosnących obaw o nowe wojny handlowe pomiędzy USA a Chinami i UE, co przełożyłoby się na presję płynącą m.in. w kierunku walut EM, w tym złotego. Stąd pod koniec tygodnia oczekujemy kontynuacji osłabienia złotego w kierunku 4,17-18 na EUR/PLN, a USD/PLN do przedziału 4,02-03” - napisali stratedzy PKO BP.

Ekonomiści Pekao zauważają, że na przestrzeni tygodnia w krzywej FRA pojawiła się dodatkowa obniżka stóp procentowych w horyzoncie dwóch lat i większe prawdopodobieństwo obniżek jeszcze w tym roku (-15 pb. do końca roku).

„Jak się wydaje, oczekiwania co do ruchów RPP zostały odblokowane przez dwa czynniki: aprecjację złotego i trendy globalne. Fakt, że rynki przestały postrzegać RPP jako kompletnie niewrażliwą na wydarzenia na świecie, jest ważny dla losów dalszej aprecjacji złotego, oznacza bowiem, że zarysowano potencjalne maksima dla dysparytetów stóp procentowych. To zaś potwierdza, że era niepowstrzymanego umocnienia złotego dobiega końca” – dodali.