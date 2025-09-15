TYLKO U NAS
Kopalnie złota płacą rządom miliardy
Górnictwo nie należy do bezpiecznych sektorów. Kopalnie złota nie są pod tym względem żadnym wyjątkiem. W zeszłym roku przy wydobyciu szlachetnego kruszcu zginęło 27 osób.
Statystki dotyczące pracy w kopalniach złota przedstawia co roku w swoich raportach o ESG Metal Focus - jedna z wiodących globalnych firm konsultingowych zajmująca się rynkiem metali szlachetnych.
W zeszłym roku osiem z 14 największych firm wydobywających złoto uwzględnionych w raporcie poinformowało o 27 ofiarach śmiertelnych (rok wcześniej w kopalniach zginęły 24 osoby). Metal Focus pisze o odwróceniu trendu spadkowego, widocznego w ciągu ostatnich dwóch lat. Ponad połowa ofiar miała miejsce w kopalniach podziemnych w Afryce, gdzie „incydenty sejsmiczne i osuwiska są częstsze ze względu na głęboki charakter południowoafrykańskiego górnictwa”.
Biznes płaci na rzecz rządów i społeczności lokalnych
Sporo uwagi Metal Focus poświęcił świadczeniom firm wydobywającym złoto na rzecz rządów i społeczności lokalnych. W zeszłym roku – w związku z rosnącymi cenami złota - płatności kompanii do budżetów państw wzrosły o 11 proc. w porównaniu z 2023 rokiem, do 10,2 mld dol. Największy płatnik to notowany na giełdzie w Nowym Jorku i w Toronto Barrick Mining, eksploatujący złoża m.in. w USA (w Nevadzie), w Tanzanii, Kanadzie czy w Kongo. Jego świadczenia na rzecz rządów wyniosły 2,6 mld dol.
Znaczącą pozycją w budżetach korporacji są zamówienia wobec lokalnych biznesów (kwoty rosną siódmy rok z rzędu). W 2024 zwiększyły się o 2,6 mld dol., do 28,1 mld dol. Zamówienia o wartości po 7,1 mld dol. złożył Barric, a także największa na świecie, zatrudniająca prawie 32 tys. pracowników, amerykańska firma wydobywająca złoto - Newmont
Znacznie mniejsze były wydatki na rozwój społeczności lokalnych, które utrzymały się na poziomie 338 mln dol. Tej stawce przewodził największy rosyjski wydobywca złota – posiadająca złoża na Syberii Wschodniej i rosyjskim Dalekim Wschodzie firma Polyus, która wydała na cele społeczne 95 mln dol. Barrick Mining zainwestował 49 mln dol., a Newmont 69 mln dol., głównie w inicjatywy edukacyjne.
Stanisław Koczot
