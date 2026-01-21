"Czy jesteś martwy?" - najchętniej pobierana aplikacja w Chinach
Czy jesteś martwy?” – tak nazywa się najchętniej pobierana ostatnio aplikacja w Chinach. Jej użytkownikami są głównie osoby starsze i żyjące samotnie w dużych miastach. Program komputerowy pozwala jednym kliknięciem potwierdzić, że właściciel telefonu komórkowego żyje. Jeżeli w ciągu 48 godzin nie skorzysta on z aplikacji, pod wskazany wcześniej kontakt jest wysyłany sygnał alarmowy.
W krótkim czasie usługa stała się popularna także poza Państwem Środka. Głównie dzięki Chińczykom mieszkającym za granicą znalazła się ona w pierwszej dwójce najczęściej pobieranych aplikacji w Singapurze, Hongkongu i USA oraz w pierwszej czwórce w Australii i Hiszpanii.
Grzegorz Górny, publicysta tygodnika „Sieci”
Pełny artykuł dostępny dla subskrybentów Sieci Przyjaciół:Czy jesteś martwy? „Aplikacja znalazła się w pierwszej dwójce najczęściej pobieranych aplikacji w Singapurze”
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.