"Czy jesteś martwy?" - najchętniej pobierana aplikacja w Chinach

Czy jesteś martwy?” – tak nazywa się najchętniej pobierana ostatnio aplikacja w Chinach. Jej użytkownikami są głównie osoby starsze i żyjące samotnie w dużych miastach. Program komputerowy pozwala jednym kliknięciem potwierdzić, że właściciel telefonu komórkowego żyje. Jeżeli w ciągu 48 godzin nie skorzysta on z aplikacji, pod wskazany wcześniej kontakt jest wysyłany sygnał alarmowy.

W krótkim czasie usługa stała się popularna także poza Państwem Środka. Głównie dzięki Chińczykom mieszkającym za granicą znalazła się ona w pierwszej dwójce najczęściej pobieranych aplikacji w Singapurze, Hongkongu i USA oraz w pierwszej czwórce w Australii i Hiszpanii.

Grzegorz Górny, publicysta tygodnika „Sieci”

