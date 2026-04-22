Lufthansa oszczędza paliwo, zawiesza tysiące lotów

Europejskie linie lotnicze są już pod ścianą z powodu wojny na Bliskim Wschodzie – niemiecki gigant Lufthansa rezygnuje z 20 tysięcy połączeń, głównie na krótkich dystansach, w tym także do Polski.

Zamknięcie Cieśniny Ormuz, będącej głównym szlakiem eksportu ropy i gazu z rejonu Zatoki Perskiej, nie tylko powoduje wzrost notowań surowców, ale też obawy o pewność dostaw do Europy oleju napędowego i paliwa lotniczego. Drogie paliw do samolotów powoduje, że z jednej strony rosną ceny biletów a z drugiej zmuszają linie lotnicze do szukania oszczędności.

20 tysięcy połączeń zawieszonych

Najnowsze informacje, jakie podała Lufthansa, pokazują, jak poważny problem ma branża. Zarząd niemieckiego giganta postanowił wykreślić z letniego rozkładu 20 tysięcy połączeń. Choć przede wszystkim obejmują te krótkodystansowe, obsługiwane przez spółkę zależną (City Line), która zostaje zlikwidowana rok przed zapowiadanym wcześniej terminem, to jednak dla wielu pasażerów (zwłaszcza często latających) będzie to wielkie wyzwanie.

Zgodnie z planami Lufthansy zawieszone mają zostać połączenia np. między Frankfurtem nad Menem a Bydgoszczą, Rzeszowem i norweskim Stavanger.

Władze Lufthansy argumentują, że redukcja połączeń pozwoli zaoszczędzić 40 tys. ton paliwa lotniczego w ciągu pięciu miesięcy.

Niemiecki potentat nie jest jedynym, który ogranicza siatkę połączeń. W ostatnich dniach podobne informacje podały linie KLM, Scandinavian, Ryanair.

Agnieszka Łakoma

