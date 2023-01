Europa pauzuje, Wall Street przyspiesza?

Wydawało się, że rynki europejskie mają w poniedziałek przed sobą ułatwione zadanie – po piątkowych silnych wzrostach w USA było niemal pewne, że dzień rozpocznie się od wzrostów

Tak faktycznie się stało, ale zabrakło ciągu dalszego. Większość rynków szybko zaczęła się korygować, schodząc do poziomów neutralnych lub poniżej i odrabiając straty dopiero po otwarciu w USA. Finalny bilans dnia – wzrosty od 0,17% w Londynie i Mediolanie do 0,52% w Paryżu pozostawia lekki niedosyt i może sugerować, że niezwykle silna fala popytu wsparta począwszy od października gwałtownymi spadkami cen gazu i energii, zaczyna się wyczerpywać. Giełdom brakowało też jakichkolwiek wyraźniejszych impulsów. C. Lagarde ponownie mówiła o nieprzejdnaniu EBC w walce z inflacją, ale po osiągnięciu nowych maksimów EURUSD w pierwszej części dnia (1,0925) kurs skorygował się do 1,0850.

Znacznie lepiej wyglądała Warszawa, gdzie WIG20 wzrósł o 1,63%, mWIG40 o 0,78%, a sWIG80 o 0,93%. Największą pozytywną kontrybucję do głównego indeksu wniósł Orlen (+2,11%), ale bardzo silne wsparcie miał w Allegro (+3,95%) i KGHM (+2,28%), które w dobrym stylu korygowały przecenę z drugiej połowy ubiegłego tygodnia. Banki przesadnie nie pomagały, ale nie stanowiły też balastu, silnie rosło JSW (+4,22%), bardzo dobrze zachowywała się energetyka (+2,86% na WIG_Energia). Rynek spokojnie przyjął słabe dane ze sfery realnej – spadek dynamiki produkcji przemysłowej z 4,5% r/r do 1,0% r/r, produkcji budowlano-montażowej z 4,0% r/r do -0,8% r/r oraz sprzedaży detalicznej w cenach stałych z 1,6% r/r do 0,2% r/r. Inflacja PPI z kolei skorygowała się z 21,1% r/r do 20,4% r/r, ale spodziewano się dynamiki na poziomie 19,4% r/r. Na kluczowe raporty z sektora technologicznego rynek amerykański czeka z narastającym optymizmem. S&P500 wzrosło w poniedziałek o 1,19%, a NASDAQ o 2,01%. O 7,74% drożały akcje Tesli, o 4,33% ETF Ark Innovation, który od początku roku zyskał już 22%. Elon Musk zeznawał podczas procesu, że saudyjski fundusz państwowy „jednoznacznie” chciał zdjąć spółkę z giełdy w 2018 r. Rynek żyje tez wartą 10 mld USD inwestycją Microsoftu w OpenAI.

W godzinach porannych lekkie wzrosty notują rynki azjatyckie, kontrakty futures są neutralne, wczorajszą przecenę z nawiązką odrobiły już notowania złota. Spodziewamy się, że Polska i Europa rozpoczną handel na niewielkich plusach, ale notowania kontraktów futures w bardzo ograniczonym stopniu reagują na wczorajsze zwyżki technologii w USA. W trakcie dnia poznamy szereg danych PMI ze strefy euro, Wielkiej Brytanii i USA. Przed sesją opublikowane zostaną wyniki m.in. Johnson&Johnson, General Electric i Lockheed Martin. Najważniejszą publikacją dnia będzie raport Microsoftu po amerykańskim zamknięciu.

Kamil Cisowski Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Dom Inwestycyjny Xelion