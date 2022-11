RPP: Inflacja będzie zbliżona do obecnej w najbliższych miesiącach

Podczas październikowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) wskazywali, że według aktualnych prognoz w najbliższych miesiącach inflacja pozostanie zbliżona do obecnego poziomu, a w ciągu przyszłego roku powinna się obniżać, wynika z „minutes” z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP)

Dyskutując o perspektywach inflacji w Polsce zaznaczano, że według aktualnych prognoz w najbliższych miesiącach inflacja pozostanie zbliżona do obecnego poziomu, a w ciągu przyszłego roku powinna się obniżać. Podkreślano, że ścieżka cen będzie silnie uzależniona od decyzji co do Tarczy Antyinflacyjnej oraz kształtowania się cen regulowanych, w tym zamrożenia cen energii elektrycznej do pewnego pułapu zużycia - czytamy w „minutes”.