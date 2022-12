Co siedzi w naszych jabłkach?

„Jedno jabłko dziennie trzyma lekarzy z dala ode mnie” to stare angielskie przysłowie, zgodnie z którym jedzenie tylko jednego jabłka dziennie skutecznie chroni nasz organizm i sprawia, że nie musimy zbyt często umawiać się do lekarza. Czy to prawda, która ma cokolwiek wspólnego z rzeczywistością?

Czemu jabłko, a nie co innego?

W 1886 roku w magazynie Notes and Querries ukazał się artykuł, który zachęcał do spożywania jednego jabłka przed snem, tak aby nie dawać zarobić ówczesnym lekarzom. Od 1913 roku zwrot ten istnieje jako przysłowie i często jest przytaczany po dziś dzień. Ale co jest tak wyjątkowego akurat w jabłkach? Są one jednym z najpopularniejszych oraz najłatwiej dostępnych owoców, zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy to częściej chorujemy. Oprócz tego w sklepach możemy kupić wiele jego odmian, przez co każdy może wybrać swoją ulubioną odmianę jabłek. Są one również jednym z pierwszych pokarmów, jakie włącza się do diety niemowląt. Zawiera sporo błonnika, przez co skutecznie hamuje głód, zwłaszcza jeśli zjemy je 30 minut przed posiłkiem.

Co siedzi w jabłkach?

Jabłka, jako że są owocami, to zawierają cukier prosty – fruktozę. Jednak dzięki temu, że jednocześnie dostarcza nam sporej ilości rozpuszczalnego błonnika (2,5g/100g), witamin oraz składników mineralnych, stanowią one bardzo wartościowy element diety. W 100g zawierają około 50 kcal i mają iński indeks glikemiczny, toteż z powodzeniem mogą je spożywać osoby z insulinooporonością. Jabłka są również dobrym źródłem przeciwutleniaczy, dzięki którym nasz organizm walczy ze szkodliwym wpływem wolnych rodników.

Wpływ na zdrowie

Duża zawartość błonnika pokarmowego pozytywnie wpływa na stan naszego serca oraz całego układu krążenia. Dodatkowo błonnik wspomoże pracę oraz perystaltykę jelit i dodatkowo obniży poziom cholesterolu i jego frakcji LDL. Kwercetyna z jabłek niweluje zaćmę, szczególnie u diabetyków. Zawartość przeciwutleniaczy chroni przed nowotworami oraz zmniejsza stres oksydacyjny, a tym samym wspiera pracę mózgu. Regularne spożywanie jabłek spowalnia proces starzenia i zapewnia skórze młodszy i jędrniejszy wygląd. Polecane są też osobom odchudzającym się, ponieważ szybko dają poczucie sytości, przez co rzadziej podjadamy i jemy mniejsze porcje.

A co z przysłowiem?

Obecnie nie ma badań potwierdzających tezę mówiącą, że jedno jabłko dziennie skutecznie oddali w czasie wizytę u lekarza. Nie oznacza to jednak, że nie ma w nim ziarnka prawdy. Regularne spożywanie jednego jabłka dziennie, na przykład w formie przekąski do pracy, czy szkoły z pewnością wyjdzie nam na zdrowie.

Filip Siódmiak