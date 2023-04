Te nawyki niszczą nerki

Nerki są jednym z naszych organów odpowiadających między innymi za detoksykacje. Ich prawidłowa praca zapewnia odpowiednie usuwanie z naszego ciała nagromadzonych toksyn. Oprócz tego filtrują krew i neutralizują niektóre kwasy. Niestety często nieświadomie działamy na swoją niekorzyść i wykorzystujemy potencjał naszych nerek do granic wytrzymałości. Czego konkretnie unikać, kiedy zależy nam na zdrowiu nerek?

Nadmiar soli

Sól, a właściwie sód będący głównym składnikiem soli kuchennej, w nadmiarze przeciąża nasze nerki. Zalecana dawka sodu to około 2000 mg, czyli tyle ile znajduje się w płaskiej łyżeczce, co odpowiada pięciu gramom soli. Dla optymalnego funkcjonowania potrzebna jest nam jego ilość w granicach normy. Nadmiar sodu podwyższa ciśnienie krwi, zatrzymuje wodę w organizmie i zwiększa ilość białka obecnego w moczu, przez co zwiększają ryzyko wystąpienia chorób nerek. Przy zwiększonej ilości sodu, nerki muszą pracować ze zdwojoną siłą, w celu pozbycia się go z krwi.

Niska podaż płynów

Odwodnienie lub niedostateczna ilość wypijanych każdego dnia płynów zagęszcza krew i utrudnia eliminacje toksyn. Zaczynają się one wtedy gromadzić w organizmie, co stwarza ryzyko wielu nieprzyjemnych dolegliwości związanych z nerkami. Pamiętajmy, że główną funkcją nerek jest filtracja krwi. Gdy pijemy za mało, a krew staje się zagęszczona, to trudno jest im prawidłowo ją filtrować i usuwać zbędne substancje kumulujące w naszym ciele.

Wstrzymywanie moczu

Zbyt długi czas wstrzymywania się od opróżnienia pęcherza, sprawia, że gromadzą się w nim bakterie, aktywujące stan zapalny skutkujący zapaleniem pęcherza moczowego. Ale to nie jedyne komplikacje. Otóż sprzyja to powstawaniu kamieni nerkowych oraz ostrej, a później przewlekłej niewydolności nerek. Dlatego nie zwlekajmy zbyt długo z udaniem się do toalety.

Dieta bogatobiałkowa

Dotyczy to tylko osób dotychczas borykających się z problemami nerkowymi. U nich już na tym etapie nerki nie funkcjonują tak jak powinny, toteż nadmiar białka w diecie dodatkowo obciąża ich pracę. Pojawia się wtedy białkomocz i pogorsza się kłębuszkowy czynnik filtracyjny nerek. Co do osób zdrowych nie ma obecnie przeciwskazań odnoście podaży białka.

Przedawkowanie leków przeciwbólowych

Długotrwałe i nadmiarowe przyjmowanie tego typu leków prowadzi do pogorszenia funkcji nerek oraz wątroby. Dlatego też takie preparaty powinny być stosowane zgodnie z zaleceniami, w możliwie jak najmniejszych dawkach i w jak najkrótszym czasie.

Alkohol

Pomimo że alkohol w każdej ilości szkodzi, to nie ma niczego złego w wypiciu jego małej ilości od czasu do czasu. A ile to mała ilość? Jest to na przykład jedna lampka wina wypita do obiadu czy kolacji lub jedno piwo skonsumowane raz na tydzień. W praktyce jednak alkohol najlepiej odstawić i nie pić w ogóle. Etanol utrudnia pracę nerek, wątroby oraz serca. Powoduje również problemy z koncentracją i podnosić ciśnienie krwi.