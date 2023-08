W 2011 r. Tusk o bezrobociu "Nie ma takiego magika"

Na Twitterze pojawiają się nowe, cenne wskazówki Donalda Tuska dotyczące rozwiązywania wyzwań społecznych w czasie, gdy pełnił funkcję lidera rządu w koalicji PO-PSL. Jedną z tych porad przytoczył na platformach społecznościowych poseł Sebastian Kaleta.

Sprowokowany przez samą Platformę Obywatelską, główny obecnie temat kampanii wyborczej, jakim jest wysokie bezrobocie za czasów rządów PO-PSL, obfituje w przypominanie - w ramach akcji PiS #TuskZnaczyBezrobocie - kolejnych faktów z przeszłości.

O tym, co premier Donald Tusk miał w okresie stania na czele rządu do powiedzenia na temat radzenia sobie rządu z bezrobociem, przypomniał na Twitterze sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

Poseł PiS umieścił na Twitterze film, na którym Tusk pytany był o dane GUS za 2011 rok, z których wynika nie tylko 14 proc. bezrobocie, ale także duża skala pauperyzacji społeczeństwa w czasach, kiedy w Polsce rządził.

Co trzecie dziecko żyje w biedzie, co szóste w nędzy, 14 proc. bezrobocia, przypomniano Tuskowi dane GUS za 2011 rok pytając, jaki ma na to pomysł rząd PO-PSL?

Ja wiem, że to jest irytujące, ale nie ma takiego magika w Polsce, który by znajdzie taki sposób, który inaczej, niż na całym świecie, da nam z miesiąca na miesiąc rozwiązanie tych problemów, podał swoją receptę Tusk.