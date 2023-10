Zaskakująca dynamika podaży pieniądza

Na koniec września tego roku wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 2 233,9 mld zł i była o 40,9 mld zł wyższa niż na koniec sierpnia 2023 r. – poinformował NBP. Dynamika podaży pieniądza - na co zwracają uwagę ekonomiści PKO BP - zaskoczyła w górę, bowiem wzrost ten wyniósł 8,3 proc. r/r (konsensus rynkowy przewidywał 7,3 proc. r/r) w porównaniu do 7,3 proc. r/r miesiąc wcześniej.

Jak wyjaśniono było to spowodowane głównie wzrostem wartości depozytów i innych zobowiązań wobec sektora gospodarstw domowych oraz sektora przedsiębiorstw niefinansowych.

Z danych NBP wynika, że we wrześniu 2023 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych zwiększyła się o 22,4 mld zł, czyli o 1,9 proc., do poziomu 1 174,0 mld zł, a w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych o 13,8 mld zł, czyli o 2,8 proc., do poziomu 498,2 mld zł.

„Depozytów nadal przybywa szybciej niż kredytów, co oznacza kontynuację demonetyzacji gospodarki. Wciąż zakładamy, że już wkrótce ta tendencja się odwróci, w stronę odbicia akcji kredytowej przy hamowaniu wzrostu depozytów” – skomentowali dane ekonomiści PKO BP.

Wolumen kredytów konsumpcyjnych we wrześniu zwiększył się w ujęciu miesięcznym o 0,2 proc. m/m, słabiej niż w lipcu i sierpniu. Znacznie natomiast wzrósł wolumen kredytów mieszkaniowych złotowych (o 0,5 proc. m/m), najszybciej od grudnia 2021, do czego – jak oceniają ekonomiści PKO BP - przyczyniły się pierwsze wypłaty w ramach programu „Bezpieczny Kredyt 2 proc.” oraz obniżki rynkowych stóp procentowych.

Bank centralny poinformował też, że zadłużenie sektora pozostałych instytucji finansowych wzrosło o 9,8 mld zł, tj. 4,6 proc., do poziomu 221,4 mld zł, gospodarstw domowych o 5,4 mld zł, tj. 0,7 proc., do poziomu 785,1 mld zł, a sektora przedsiębiorstw niefinansowych o 2,0 mld zł, tj. 0,5 proc., do poziomu 411,2 mld zł.

Z kolei zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zwiększyło się o 28,1 mld zł, tj. 7,9 proc., do poziomu 383,9 mld zł.

Czytaj także: W budownictwie widać wyraźną poprawę

Na podst. PAP/rb