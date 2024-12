Czy EBC ograniczy planowane obniżki stóp w 2025?

Ostatnie dni roku to niewielka aktywność na rynkach finansowych, co jest typowe dla okresu poświątecznego. Polska waluta zachowuje się stabilnie, choć nie brakuje globalnych czynników wpływających na jej notowania. Szczególną uwagę przyciągnęła wypowiedź jednego z przedstawicieli Europejskiego Banku Centralnego (EBC).

Ostrożny EBC?

Robert Holzmann, szef Banku Austrii i członek Europejskiego Banku Centralnego, w ostatniej wypowiedzi dla Reutersa zasugerował, że przyszłe obniżki stóp procentowych w strefie euro powinny być bardziej umiarkowane, niż obecnie zakłada rynek ze względu na ostatnie dane o inflacji. W listopadzie dynamika cen w strefie euro przyspieszyła z 2 proc. do 2,2 proc.. Wzrost może być kontynuowany, co jest jednocześnie argumentem za zachowaniem rozwagi w sprawie przyszłych cięć. Dodatkowo słabnące po wyborach prezydenckich w USA euro także przemawia za ostrożniejszym podejściem do polityki monetarnej w 2025 roku. Choć rynek wciąż wycenia styczniową obniżkę stóp przez EBC o 25 punktów bazowych, to pamiętajmy, że decyzja będzie miała miejsce dokładnie za miesiąc. Do tego czasu wiele może się zmienić, zwłaszcza, że 20 stycznia czeka nas oficjalne zaprzysiężenie nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Poniedziałkowe wahnięcie na EUR/USD

W świątecznym tygodniu wykres głównej pary walutowej świata wykazywał delikatny ruch w kierunku północnym. Dziś kurs popularnego „edka” doszedł do poziomu 1,045 USD. Z technicznego punktu widzenia w tym miejscu znajduje się opór. Jego przełamanie mogłoby świadczyć o rosnącej sile euro (w związku z ostrożniejszym podejściem EBC do przyszłych obniżek stóp procentowych). Tak się jednak nie stało. W południe notowania EUR/USD odnotowały gwałtowny spadek, wyznaczając lokalny dołek przy 1,038 USD.

Poświąteczny rynek walutowy

W poniedziałek o poranku uwagę przyciągały waluty z antypodów, które zyskiwały na wartości w kontekście stabilizacji na globalnych rynkach. Jednocześnie japoński jen oraz szwajcarski frank pozostawały słabe. To wskazywało na relatywnie mniejsze zainteresowanie inwestorów bezpiecznymi przystaniami. Zmiany te, choć kosmetyczne, odzwierciedlały obecny nastrój na rynkach. W tym otoczeniu względnie stabilny pozostawał złoty. Kurs EUR/PLN oscylował przy 4,26 PLN, GBP/PLN to 5,15 PLN, a CHF/PLN to 4,53 PLN. Większą zmienność odnotowaliśmy na wykresie USD/PLN. Sesja rozpoczęła się przy 4,10 PLN. Do godziny 12:00 krajowa waluta próbowała się umacniać, osiągając poziom 4,08 PLN. Aprecjacja nie trwała długo. Dwugroszowe zyski PLN zostały w całości wymazane podczas popołudniowego umocnienia dolara.

Dawid Górny, analityk walutowy Walutomat.pl

