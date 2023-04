Czemu warto jeść pikantne jedzenie?

Gusta smakowe są różne. Jedni uwielbiają ostre jedzenie, a inni wręcz przeciwnie i unikają go na wszelkie możliwe sposoby

Pikantnie przyprawionym daniom nie poświęca się z reguły dużo uwagi, ponieważ traktujemy je jak coś naturalnego. Jednak spożywanie od czasu do czasu czegoś ostrzejszego ma wiele korzyści.

Co w nim takiego specjalnego?

Naukowcy z Larner College of Medicine na Uniwersytecie Vermont, doszli do wniosku, że ostre jedzenie, a badano papryczki chilli, jest w stanie zmniejszyć śmiertelność z powodu chorób serca czy udaru mózgu o 13%. Co potwierdza tezę mówiącą o tym, że papryka, jak i inne ostre przyprawy już w czasach starożytnych traktowane były jako środki pomagające w zwalczaniu wielu chorób.

Aby to potwierdzić, w Stanach Zjednoczonych zebrano 16 000 ochotników, których stan monitorowano przez blisko 23 lata! Badanych podzielono na dwie grupy. Jedna złożona z białych Amerykanów, a druga z białych Meksykanów. Wszystkie te osoby na co dzień spożywały mięso, palili papierosy i piły alkohol. Jest to istotne, gdyż tak dobrani ochotnicy są w większym stopniu narażeni na zgony z powodu chorób cywilizacyjnych. Tym, co różniło dwie grupy, było dodatkowe spożywanie ostrych, czerwonych papryczek chilli. W grupie, których dieta była bardziej pikantna, zaobserwowano niższy poziom cholesterolu LDL oraz wyższy HDL. Jak mówią autorzy badania, „Kanały przejściowego potencjału receptora (TRP), które są pierwotnymi receptorami dla ostrych czynników, takich jak kapsaicyna, mogą po części być odpowiedzialne za obserwowane zjawisko niższej śmiertelności”.

Mechanizm działania

Najprawdopodobniej kapsaicyna, będąca głównym składnikiem papryczek chilli, odgrywa kluczową rolę w komórkowym oraz molekularnym mechanizmie zapobiegającym występowaniu otyłości, a także zwiększeniu przepływu w naczyniach wieńcowych. Ponadto wykazuje ona działanie przeciwbakteryjne, co ma wpływ na korzystną modulacje naszej mikroflory jelitowej.

Pamiętajmy też, że ostre jedzenie pomimo wielu swoich zalet, nie jest wskazane dla wszystkich. Powinny go unikać osoby borykające się z wrzodami żołądka, refluksem i zespołem jelita drażliwego, ponieważ zwiększa ono ukrwienie przewodu pokarmowego, co dodatkowo nasila dolegliwości bólowe.

Filip Siódmiak