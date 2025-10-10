Dworzec Warszawa Centralna do zamknięcia!

Warszawa Centralna – dworzec kolejowy, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Pełni bardzo ważną rolę w ruchu pociągów w stolicy, a także w ruchu krajowym i międzynarodowym – ma jednak zostać zamknięty. PKP Polskie Linie Kolejowe, które odpowiadają za infrastrukturę kolejową, planują wyłączyć go z ruchu już w listopadzie. Dlaczego?

PKP PLK poinformowały o planach zamknięcia stołecznego dworca, wraz z kolejną korektą rozkładu jazdy, która wejdzie w życie 26 października. Warszawa Centralna zostanie wyłączona z ruchu na ponad tydzień – od 8 do 16 listopada. Przyczyną takiej decyzji są zaplanowane wcześniej prace dotyczące zabudowy tzw. trapezu rozjazdowego i urządzeń sterowania ruchu kolejowego (SRK). Ich finalizacja pozwoli na znaczące zwiększenie przepustowości stacji. Koszt inwestycji wynosi około 6,5 mln zł.

Pociągi ominą dworzec Warszawa Centralna

Zamknięcie Warszawy Centralnej na osiem dni będzie mieć oczywiście ogromny wpływ na ruch pasażerski. Dworzec zostanie wyłączony z ruchu zarówno dla składów dalekobieżnych, regionalnych i podmiejskich. Część pociągów pojedzie przez Warszawę Gdańską oraz Warszawę Śródmieście. Na tej liście są również wybrane składy PKP Intercity. Tabor nadjeżdżający od strony zachodniej będzie się zatrzymywał na dworcu Warszawa Główna. Natomiast pociągi przybywające z kierunku wschodniego skończą bieg w Warszawie Wschodniej.

Niczego nieświadomi pasażerowie

Wyłączenie jednego z najważniejszych dworców kolejowych w Polsce choćby na kilka dni będzie mieć istotny wpływ na przebieg podróży setek tysięcy pasażerów. Póki co lwia ich część żyje w błogiej nieświadomości dotyczącej mogących spotkać ich utrudnień. PKP PKL zapowiada akcję komunikacyjną w internecie i w przestrzeni publicznej. Na stacjach i przystankach warszawskiego węzła kolejowego pojawią się materiały informacyjne. Nie za późno?

Część kluczowej inwestycji

Listopadowe prace dotyczące podstawowego dworca w stolicy są tylko jednym z punktów związanych z przebudową linii średnicowej. To bardzo skomplikowana inwestycja, która obejmuje fragment trasy z Warszawy Zachodniej do Warszawy Wschodniej. Szacuje się, że wszystkie prace pochłoną 8 mld zł.

