Czy to co jemy może wpływać na nasze emocje?

Codzienne czynności, powtarzane cyklicznie, jak i stały wybór produktów spożywczych sprawia, że na co dzień czujemy się bardzo podobnie i zazwyczaj nic nie wpływa to na odchylenie od normy. Gdy jednak zaczynamy poznawać nowe rzeczy, w tym żywność, pojawiają się u nas różne, nieznane dotąd emocje i uczucia. Dobrze być tego świadomym i wiedzieć w jaki sposób to co jemy odbija się na naszym samopoczuciu

Wzajemna relacja

Zarówno to co jemy, jak i to jakie emocje w danej chwili nam towarzyszą powodują różne wybory żywieniowe. Żyjemy w czasach, kiedy nieczęsto odczuwamy głód, a jedzenie jest na wyciągnięcie ręki. Toteż nasze żywienie często podyktowane jest silnymi emocjami. Tyczy się to wielu aspektów naszego codziennego życia. Żeby wymienić tylko parę, niedobór snu, stres, problemy rodzinne czy dotyczące związku, zły status materialny, choroba, nieodpowiednie oceny czy trudności związane z wychowywaniem dzieci.

Kortyzol, będący głównym hormonem wydzielanym w czasie stresu, sprawia, że często chce nam się zajadać stres. Najchętniej spożywamy wtedy słodycze i żywność wysokoprzetworzoną. Dodatkowo taka żywność wzmaga niepokój i pogarsza nastrój. Po zjedzeniu większej ilości jedzenia czujemy się winni, a siebie postrzegamy w złym zwierciadle. Mówimy sobie, że jesteśmy do niczego, a wszystko to jest naszą winą. Takie powtarzające się rzeczy mogą prowadzić do wystąpienia zaburzeń odżywiania. Przy czym nie tyczy się to każdego. Takie osoby mają wtedy „związane” żołądki. Zresztą to samo dotyczy sytuacji, w której nie przesypiamy wystarczającej liczby godzin.

Wyobraźmy sobie moment, kiedy siedzimy sami w domu, czujemy się samotni lub jest nam przykro. Co robimy w takiej sytuacji? Sięgamy po przekąski. A co z pozytywnymi emocjami? Będąc szczęśliwym czy czując bliskość innych osób, rzadziej nachodzą nas myśli o jedzeniu. Większą uwagę przywiązujemy wtedy do relacji, a nie żywności. Jak więc widać, w takich sytuacjach sprawa wygląda zupełnie inaczej. To dlatego ludzie mający dobrą pracę, spędzający czas ze znajomymi, mający wokół siebie bliskich rzadziej cierpią na większe wahania nastoju i niezdrowe wybory żywieniowe im towarzyszące.

Filip Siódmiak